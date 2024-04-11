Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России выйдет комедия «Второй акт» — фильм открытия Каннского кинофестиваля-2024

В России выйдет комедия «Второй акт» — фильм открытия Каннского кинофестиваля-2024
Аудио-версия:
Комментарии

В кинотеатрах России выйдет комедия «Второй акт» французского режиссёра Квентина Дюпье, однако точная дата пока неизвестна. Данная картина выступит фильмом открытия Каннского кинофестиваля-2024. О готовящейся премьере ленты в стране рассказало издание «Бюллетень Кинопрокатчика».

Сюжет повествует о девушке Флоренс, которая хочет познакомить возлюбленного Дэвида со своим отцом Гийомом. Но проблема в том, что Дэвид не любит Флоренс, поэтому хочет «повесить» её на своего друга Вилли. Затем все четверо встречаются в небольшом ресторане в глуши, чтобы вместе попытаться распутать этот клубок запутанных отношений.

Главные роли в картине исполнят Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар и Мануэль Гийо. Прокатчиком фильма в России выступит кинокомпания «Русский Репортаж».

Мировая премьера «Второго акта» состоится 14 мая.

Материалы по теме
Фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» покажут на Каннском кинофестивале
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android