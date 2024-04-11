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Умер О. Джей Симпсон, звезда «Голого пистолета» и выдающийся спортсмен

Умер О. Джей Симпсон, звезда «Голого пистолета» и выдающийся спортсмен
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10 апреля не стало О. Джея Симпсона — звезды американского футбола и голливудского актёра. Об этом сообщила его семья в соцсетях. Мужчине было 76 лет. Последние годы он боролся с раком.

10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он умер в окружении своих детей и внуков.

Орентал Джеймс Симпсон наиболее известен как выдающийся спортсмен в американском футболе — за один сезон он пробежал с мячом более 2 тысяч ярдов. После окончания карьеры он начал сниматься в рекламе, а затем и в фильмах.

Самой заметной ролью Симпсона стало перевоплощение в детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном. В 2025 году с актёром выйдет боевик «Зомби в самолёте» — в нём он сыграл эпизодическую роль.

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