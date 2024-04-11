Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Около половины россиянок не пойдут на свидание с геймером — исследование

Около половины россиянок не пойдут на свидание с геймером — исследование
Комментарии

В руки журналистов издания РИА Новости попали результаты опроса, который провёл сервис для знакомств «Мамба». Из него стало известно, что около половины россиянок не пойдут на свидание с геймером.

Ко всему прочему, среди других «отталкивающих» хобби девушки назвали коллекционирование марок и монет, а также футбол. Что касается представителей сильного пола, то мужчины не захотят договариваться о встречи с девушкой, которая будет увлекаться боксом, вязанием или вышивкой.

Интересы парней и девушек сошлись в готовке — представителям обоих полов понравится, если их партнёр любит кухарничать. К сожалению, число респондентов не раскрывается.

«Мамба» – российский сервис онлайн-знакомств. Обрёл огромную популярность после ухода Badoo в 2022 году.

Материалы по теме
Исследование: около 39% россиян проводят в интернете от 3 до 5 часов в день
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android