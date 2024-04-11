Около половины россиянок не пойдут на свидание с геймером — исследование

В руки журналистов издания РИА Новости попали результаты опроса, который провёл сервис для знакомств «Мамба». Из него стало известно, что около половины россиянок не пойдут на свидание с геймером.

Ко всему прочему, среди других «отталкивающих» хобби девушки назвали коллекционирование марок и монет, а также футбол. Что касается представителей сильного пола, то мужчины не захотят договариваться о встречи с девушкой, которая будет увлекаться боксом, вязанием или вышивкой.

Интересы парней и девушек сошлись в готовке — представителям обоих полов понравится, если их партнёр любит кухарничать. К сожалению, число респондентов не раскрывается.

«Мамба» – российский сервис онлайн-знакомств. Обрёл огромную популярность после ухода Badoo в 2022 году.