Apple разрешит ремонтировать iPhone с помощью б/у запчастей

Компания Apple объявила на своём официальном сайте, что с осени 2024 года изменит свою политику в отношении ремонта iPhone. После наступления указанного срока клиенты и независимые сервисные центры смогут использовать б/у детали при починке своего смартфона.

Отмечается, что на первом этапе владельцы смогут устанавливать батареи, дисплеи, камеры и другие детали. Смартфоны смогут определить оригинальность детали по заводской калибровке. Ко всему прочему, система сможет опознать деталь с украденного устройства.

В добавок, пользователи смогут посмотреть в настройках, какие запчасти установлены в iPhone после ремонта. В будущих моделях владельцы iPhone смогут даже установить б/у биометрические датчики.