Некстген-версия Fallout 4 выйдет уже 25 апреля

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Разработчики Fallout 4 из Bethesda Game Studios объявили на своём официальном сайте, что некстген-версия тайтла выйдет уже 25 апреля. Патч для PS5 и Xbox Series будет полностью бесплатным.

Ко всему прочему, в этот день выйдет обновление Fallout 4 для ПК, PS4 и Xbox One. Апдейт для консолей старого поколения повысит стабильность игры.

Коротко о главном

В игре на PS5 и Xbox Series появятся графические режимы «Качество» и «Производительность», поддержка 60 FPS, а также повысится разрешение рендеринга. Подробности работы режимов пока не раскрываются;

Патч для ПК добавит поддержку широкоформатных дисплеев (21:9), внесёт исправления в Creation Kit и улучшит квесты;

Появится полноценная поддержка Steam Deck;

Fallout 4 выйдет в Epic Games Store.

Подробнее обо всём этом можно узнать по ссылке.