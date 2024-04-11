Сборы фильма «Мастер и Маргарита» в прокате превысили 2,3 млрд рублей

11 апреля сборы картины «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 2,3 млрд рублей. К такому результату лента шла на протяжении двух с половиной месяцев — премьера экранизации состоялась 25 января.

Вероятно, это последний крупный рубеж, который смог преодолеть фильм.

Фото: «Фонд Кино»

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Режиссёром экранизации выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»).