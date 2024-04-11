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По «Черепашкам-ниндзя» снимут фильм для взрослых с живыми актёрами

По «Черепашкам-ниндзя» снимут фильм для взрослых с живыми актёрами
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, кинокомпания Paramount Pictures начала работу над новой экранизацией «Черепашек-ниндзя». Это будет фильм с живыми актёрами и взрослым рейтингом «18+».

Основой сценария для ленты выступит цикл комиксов «Последний Ронин». Он рассказывает альтернативную историю Черепашек, которые живут в тоталитарном Нью-Йорке будущего. Внезапно героев начинают убивать одного за другим — до тех пор, пока не остаётся единственный выживший. Он клянётся отомстить за своих братьев и учителя Сплинтера: обидчиками в цикле выступают внук суперзлодея Шредера и его команда наёмных убийц.

За сценарий будущей экранизации отвечает Тайлер Бёртон Смит, который ранее трудился над сюжетом боевика «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом. Продюсером выступит Уолтер Хамада, ранее отвечавший за кинонаправление Warner Bros.

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