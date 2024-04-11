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Стартовало производство фильма «Очень страшное кино 6»

Стартовало производство фильма «Очень страшное кино 6»
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Кинокомпании Paramount Pictures и Miramax Films анонсировали «Очень страшное кино 6» — продолжение знаменитой серии пародийных хорроров. Съёмки ленты должны стартовать уже этой осенью, а премьера ожидается не позже 2026 года.

Продюсером картины выступит Нил Х. Мориц, ответственный за серию «Форсаж». О чём будет сюжет ленты и кто в ней сыграет, не сообщается. Первые детали фильма станут известны ближе к началу съёмок.

«Очень страшное кино» — серия комедийных фильмов ужасов, состоящая из пяти фильмов, пародирующих знаменитые хорроры. Общие сборы франшизы составляют примерно $ 900 млн, а её главными звёздами выступают Анна Фэрис и Реджина Холл. Актрисы появлялись во всех частях серии, кроме пятой.

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