Вышел дублированный трейлер драмеди «Даааааали!» Квентина Дюпье — премьера 9 мая

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Кинокомпания «Русский Репортаж» опубликовала дублированный трейлер драмеди «Даааааали!» французского режиссёра Квентина Дюпье. В ролике показали экстравагантного художника и его похождения.

Видео доступно на YouTube-канале «Русский Репортаж». Права на видео принадлежат Atelier de Production/France 3 Cinéma.

Фильм расскажет о начинающей журналистке, которой поручено взять интервью у великого и «ужасного» Сальвадора Дали. Знаменитый художник соглашается на встречу, которая раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы.

В актёрский состав вошли Джонатан Коэн, Анаис Демустье, Эдуард Баэр, Жиль Леллуш, Пио Мармай, Дидье Фламан, Ромен Дюрис, Аньес Херстель, Жан-Мари Винлин, Мари Бюнель и другие. Сценарий также написал Квентин Дюпье.

Премьера картины «Даааааали!» в кинотеатрах России состоится 9 мая. Мировая премьера фильма состоялась в начале февраля.