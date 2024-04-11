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Звезда «Кто угодно, кроме тебя» Глен Пауэлл сыграет в ленте «Бегущий человек» Эдгара Райта

Звезда «Кто угодно, кроме тебя» Глен Пауэлл сыграет в ленте «Бегущий человек» Эдгара Райта
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Американский актёр Глен Пауэлл сыграет в фильме «Бегущий человек» — новой экранизации романа Стивена Кинга. Звезда комедии «Кто угодно, кроме тебя» и боевика «Топ Гана: Мэверик» исполнит главную роль в ленте, которую анонсировали ещё в 2021 году.

Режиссёром и продюсером картины выступит Эдгар Райт, известный по «Малышу на драйве» и «Типа крутым легавым». Лента расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Ранее по «Бегущему человеку» уже снимали экранизацию с Арнольдом Шварценеггером. Она вышла в 1987 году и получила в основном положительные отзывы от критиков и зрителей, но при этом сильно отличалась от первоисточника.

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