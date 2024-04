Первый тизер «Гладиатора 2» показали на CinemaCon — все подробности демонстрации

Paramount Pictures показала первые кадры из «Гладиатора 2» — продолжения знаменитого фильма 2000 года, получившего пять «Оскаров». К сожалению, кинокомпания не стала публиковать готовый материал в Сеть, ограничившись лишь фрагментами для посетителей выставки CinemaCon 2024.

Зарубежные издания, присутствовавшие на мероприятии, рассказали, что именно происходило в небольшой демонстрации. Так, одной из главных сцен фильма станет масштабная драка гладиатора в исполнении Пола Мескаля («Солнце моё») с носорогом и стаей бабуинов. Зрители также отметили эпичное морское сражение в затопленном колизее.

Судя по всему, продолжение всё же будет сюжетно связано с первой частью. Герой Пола Мескаля напрямую цитирует события фильма с Расселом Кроу.

Я помню тот день. Я никогда этого не забуду. Что раб смог отомстить императору. Что раб смог добиться справедливости на арене.

Судя по всему, персонаж Дэнзела Вашингтона («Великий уравнитель») сыграет роль таинственного покровителя главного героя, который будет помогать ему в свержении власти в Риме. Героя Педро Паскаля (The Last of Us) описывают как бывшего военачальника, который отказывается набирать молодых людей для участия в нескончаемых военных конфликтах и сам становится гладиатором. В какой-то момент ему предстоит сразиться с персонажем Пола Мескаля.

В конце демонстрации режиссёр ленты Ридли Скотт заявил, что сиквел будет ещё масштабнее, чем оригинальная картина. Премьера фильма состоится 22 ноября, а дебютный тизер ожидается в ближайшие месяцы.