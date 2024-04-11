Плей-офф турнира по CS2 IEM Chengdu 2024 покажет Okko

Онлайн-кинотеатр Okko покажет финальную стадию турнира по CS2 IEM Chengdu 2024. Для просмотра (бесплатно за регистрацию) будут доступны все схватки стадии плей-офф, записи поединков групповой стадии, хайлайты и лучшие моменты.

Okko будет транслировать матч Virtus.pro – G2 Esports 12 апреля в 10:00 и Liquid – FaZe в 13:15 по московскому времени. Победители сразятся с MOUZ и Astralis 13 апреля в 10:00 и 13:15 соответственно. Комментировать игры будут Whipla$h, Taroom, Jay_ТВ и DedOk. Финал 14 апреля в 13:30 прокомментируют Marsel и GoodW1N.

Во время стадии плей-офф IEM Chengdu 2024 в Okko будет работать аналитическая студия. Ведущим выступит Dracon, а гостями станут Dadte, Poka, Nevar и Fanat Rocka.

«Мы обеспечиваем качественно другой опыт просмотра киберспорта – предлагаем фанатам кибера всё то, чего так не хватает традиционным платформам, транслирующим турниры CS2, – профессиональное комментирование и аналитику, возможность отключить комментарии и слушать только игру, оперативные подборки хайлайтов и ярких событий матча. Мы настроены на расширение объёмов киберспорта в Okko и глубокое сотрудничество с комьюнити, потому что верим, что наш опыт, возможности и понимание аудитории позволят задать новые стандарты трансляций и делать киберспорт интереснее и зрелищнее для всех», – рассказал Камаль Гериханов, руководитель киберспортивного направления Okko.

Матчи IEM Chengdu 2024 можно смотреть в Okko в высоком качестве с функцией выбора дорожки с комментариями и оригинальной игровой дорожки, а также с возможностью перехода на конкретный момент трансляции.