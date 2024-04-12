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«Интерстеллар» вновь покажут в кинотеатрах в честь 10-летия фильма

«Интерстеллар» вновь покажут в кинотеатрах в честь 10-летия фильма
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Кинокомпании Warner Bros. и Paramount Pictures анонсировали повторный показ научно-фантастического фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана в честь 10-летия картины. Ленту покажут в кинотеатрах США, Канады и некоторых других стран с 27 сентября в формате IMAX.

Премьера «Интерстеллара» состоялась 7 ноября 2014 года. Картина заработала в прокате $ 774 млн и стала одной из самых высокооценённых работ Кристофера Нолана. Не исключено, что по итогам повторного проката сборы ленты превысят $ 800 млн.

«Интерстеллар» рассказывает о недалёком будущем, в котором людям на планете угрожают катастрофические изменения климата и массовый голод. Группа астронавтов во главе с инженером Джозефом Купером отправляется в космос в поисках нового дома для человечества.

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