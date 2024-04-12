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Появились первые кадры «Капитана Америка 4» с Энтони Маки и Харрисоном Фордом

Появились первые кадры «Капитана Америка 4» с Энтони Маки и Харрисоном Фордом
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Издание Entertainment Weekly опубликовало пару кадров из фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир». На них можно увидеть Энтони Маки в образе нового Капитана Америка, а также Харрисона Форда в роли генерала Таддеуса Росса, который стал президентом США.

О чём расскажет сюжет картины, неизвестно. Форд исполнил роль генерала Таддеуса Росса. В комиксах он был Красным Халком и играл важную роль в различных сюжетах. Будет ли что-то подобное в ленте, сказать трудно. В фильме также снимется Лив Тайлер — она вернётся к роли Бетти Росс: дочери Таддеуса и бывшей девушки Брюса Бэннера.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

«Капитан Америка: Дивный новый мир» выйдет в США 14 февраля 2025 года и станет последним фильмом пятой фазы киновселенной Marvel.

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