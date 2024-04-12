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Авторов Genshin Impact и Honkai: Star Rail оценили в $ 23 млрд

Авторов Genshin Impact и Honkai: Star Rail оценили в $ 23 млрд
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В ежегодном рейтинге Global Unicorn Index появилась оценка стоимости китайской компании miHoYo, выпустившей Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

Компанию оценили в $ 23 млрд. После оценки miHoYo считается самой дорогой частной игровой компанией. Это позволило студии занять 12 место в составленном топе. В этом году miHoYo впервые попала в топ-20, годом ранее она была на 103 месте с оценкой в $ 7,2 млрд.

В топ-3 попали компании ByteDance, SpaceX и OpenAI. Космическую компанию Илона Маска оценивают в $ 180 млрд, а другую его фирму, OpenAI — в $ 100 млрд. Важно отметить, что в список попали только те компании, которые основали после 2000 года.

Фото: Global Unicorn Index

Ещё компания miHoYo работает над игрой Zenless Zone Zero.

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