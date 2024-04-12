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Съёмки фильма Minecraft завершены

Съёмки фильма Minecraft завершены
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Джейсон Момоа в своих соцсетях опубликовал совместное фото с Джеком Блэком и другими членами команды, которые работали над фильмом Minecraft. Он также объявил об окончании съёмок картины.

В актёрский состав ленты также вошли Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Место режиссёра занял Джаред Хесс. Сюжетных деталей до сих пор нет, но в описании ленты говорится, что история расскажет о том, как девочка-подросток и необычная группа искателей приключений должны спасти мир от Эндер-дракона — главного босса, победив которого можно пройти главную сюжетную линию Minecraft.

Фото: Соцсети Джейсона Момоа

Премьера ленты состоится 4 апреля 2025 года. Напомним, съёмки картины стартовали в декабре прошлого года в Новой Зеландии. Таким образом

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