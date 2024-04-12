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В России выпустят музыкальную сказку «Буратино»

В России выпустят музыкальную сказку «Буратино»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что компания «Водород 2011» представила музыкальную сказу «Буратино».

Картина расскажет зрителям знакомую историю про всеми любимого персонажа. В проекте также появится папа Карло и друзья Буратино. Авторы планируют создать «Буратино» с помощью современных технологий в жанре семейного приключенческого кино.

Самого Буратино сделают с помощью компьютерной графики. Его роль в мокап-костюме исполнит Виталия Корниенко. Папу Карло сыграет Александр Яценко.

Фото: «Водород 2011»

Также в актёрском составе числ Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон), Степан Белозеров, Александр Петров и звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев (Арлекин).

Режиссёром проекта выступает Игорь Волошин, а сценарий проекта пишет Андрей Золотарёв.

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