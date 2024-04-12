Стали известны первые детали фильма «Холоп 3» с Милошем Биковичем

Кинокомпания Yellow, Black & White раскрыла первые детали комедии «Холоп 3» — продолжения одной из самых кассовых серий в истории России. Третья часть находится на ранней стадии производства: сейчас заканчивается работа над сценарием, а съёмки ленты стартуют в конце лета. Премьера картины состоится 23 января 2025 года.

«Холоп 3» расскажет новую историю мажора в исполнении Милоша Биковича, перед которым стоит новая задача: перевоспитать целую семью, «отправив» их в прошлое. В кресло режиссёра вернётся Клим Шипенко, а среди вернувшихся звёзд окажутся Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева. Кто сыграет новых персонажей в триквеле, неизвестно.

Общие сборы «Холопа» и «Холопа 2» превышают 6,8 млрд рублей. По этому показателю дилогия опережает сверхуспешного «Чебурашку», который заработал в прокате 6,78 млрд рублей.