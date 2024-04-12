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В России выпустят фентези «Горыныч» с Александром Петровым

В России выпустят фентези «Горыныч» с Александром Петровым
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Кинокомпании СТВ анонсировала фентезийный семейный фильм «Горыныч» с Александром Петровым («Лёд 3», «Текст») в главной роли. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет расскажет о лейтенанте ВМФ, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов.

Также в актёрский состав войдут Анастасия Талызина, Алексей Филимонов, Роман Курцын и другие. Кресло режиссёра занял Дмитрий Хонин («Кислород»). Съёмки картины стартуют этим летом: они пройдут в Тобольске и Санкт-Петербурге.

Премьера «Горыныча» ожидается в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

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