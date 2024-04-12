Промокоды Genshin Impact перед обновлением 4.6 — авторы игры раздают по 300 примогемов

Студия HoYoverse провела традиционный стрим перед выходом нового патча Genshin Impact. Помимо геймплейных обновлений версии 4.6 авторы, игры также показали три промокода на ресурсы.

Клиент игры обновится до новой версии 24 апреля, а уже сегодня игроки смогут забрать подарки от разработчиков. Каждый код даст по 100 камней истока и какой-то игровой ресурс — книги для повышения уровня персонажей, руда для прокачки оружия и валюта.

WTKBMBD8ZZRZ — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; EAKA5BU9HHRM — 100 примогемов и 5 опыта героя;

— 100 примогемов и 5 опыта героя; 9B3AMTCQZYQ9 — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Обратите внимание, что все коды действуют только до утра 13 апреля, после чего они станут неактивными и награду получить будет уже нельзя.

Узнать все детали версии 4.6 для Genshin Impact можно из нашего отдельного материала.