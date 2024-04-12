Что нужно знать про обновление 4.6 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

Разработчики онлайн-игры Genshin Impact провели прямую трансляцию, на которой раскрыли основные подробности предстоящего обновления 4.6.
Новая версия игры будет доступна с 24 апреля 2024 года. Её через шесть недель заменит апдейт 4.7 — скорее всего, он выйдет 5 июня.
Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новый персонаж — Арлекино
Обновление 4.6 добавит в игру только одного играбельного героя. Получить его можно будет в первой половине версии с помощью молитвы события.
Арлекино — пятизвёздочный персонаж, который сражается с помощью стихии пиро (огонь) и древкового оружия (копья).
Судя по всему, Арлекино будет занимать в команде позицию основного дамагера. Навыки накладывают эффект Долга жизни, постепенно отнимающего здоровье врага.
Фото: HoYoverse
Баннеры обновления 4.6 в Genshin Impact
Как обычно, молитвы событий будут длиться по три недели. Сразу после выхода патча можно будет получить нового героя Арлекино, остальные три героя уже появлялись в баннерах ранее.
- с 24 апреля по 14 мая — Арлекино и реран Лини;
- с 15 мая по 4 июня — рераны Странника и Бай Чжу.
В первой половине также будет доступно новое пятизвёздочное копьё «Очертания алой луны», которое лучше всего подойдёт Арлекино.
Нового баннера (Молитва хроник), который был представлен в прошлой версии, на этот раз не будет.
Сигна Арлекино в Genshin Impact
Фото: HoYoverse / Ветерок Мондштадта
Новая область для исследования
После выхода обновления карта будет расширена — мы сможем посетить древнюю деревню Петрикор и раскрыть тайны древней цивилизации.
Часть локации будет подводной, часть — наземной. Судя по карте, новая область будет расположена в пустой части между Фонтейном и Сумеру.
Петрикор в Genshin Impact
Фото: HoYoverse / Ветерок Мондштадта
Ивенты и квесты в Genshin Impact 4.6
Основной сюжет версии будет посвящён Арлекино и Дому Очага — её подопечным Лини, Линнет и Фремине. Судя по трейлеру, дети пойдут против воли «отца» и сразятся с девушкой. В Петрикоре могут появиться ряд второстепенных квестов.
Также Арлекино получит отдельное задание легенд, которое должно лучше раскрыть её характер и историю. Ещё один личный квест получит персонаж Сайно из Сумеру.
Главное временное событие будет посвящено музыкальному фестивалю в Инадзуме, главным героем станет Итто. За прохождение среди прочих наград можно будет бесплатно получить персонажа Горо.
По ходу версии 4.6 будут также доступны другие ивенты:
- мультиплеерный режим с прятками;
- боевой ивент с убийством боссов;
- ещё одно событие со сражениями;
- двойные награды в подземельях
Главный ивент 4.6 в Геншине
Фото: HoYoverse
Другие нововведения
Помимо этого, разработчики представили ряд других новинок:
- Арлекино также станет новым еженедельным боссом;
- появится новое подземелье с двумя новыми наборами артефактов;
- ещё один новый босс в Петрикоре;
- новые карты для ККИ «Священный призыв семерых»;
- улучшения в Чайнике безмятежности — поиск и фильтры для мебели и других предметов;
- новые аватарки для профиля;
- улучшение Компаса поиска сокровищ — теперь он сразу показывает сундук на карте.
Разработчики также представили три промокода на донатную валюту и игровые ресурсы — узнать все подробности и активировать награды можно по ссылке ниже.