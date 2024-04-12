Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Dragon's Dogma 2 прошли за 103 минуты без оружия и брони

Dragon's Dogma 2 прошли за 103 минуты без оружия и брони
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе спидраннер Infected Durian проводил прямую трансляцию по Dragon's Dogma 2. Во время эфира геймеру удалось пройти игру за 103 минуты без оружия и брони — стример дрался с врагами на голых кулаках.

Видео доступно на YouTube-канале Infected Durian. Права на видео принадлежат Infected Durian/Capcom.

Стоит отметить, что скоростной забег происходил в режиме «Новой игры +», поэтому персонаж стримера уже был прокачен. Особенно сильно прохождение Infected Durian облегчили Пешки-компаньоны. По словам спидраннера, без них ему потребовалось бы потратить в 10 раз больше времени.

Infected Durian отдельно отметил, что во время эфира он ни разу не пользовался багами или глитчами. Его герой даже не выходил за пределы игрового мира.

Dragon's Dogma 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

Наши впечатления от игры
Приключение на века: какой получилась Dragon's Dogma 2. Обзор нового хита Capcom
Видео
Приключение на века: какой получилась Dragon's Dogma 2. Обзор нового хита Capcom
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android