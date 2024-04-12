Авторы фильма «Финист. Первый богатырь» рассказали о статусе производства ленты

Представители кинокомпании Yellow, Black & White рассказали о статусе производства ленты «Финист. Первый богатырь». По их словам, работа над картиной находится на финальной стадии.

Напомним, фильм расскажет историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится в непростое путешествие по восточным землям. Вместе с ним путь разделят молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в будущей картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов») и Елена Яковлева («Поехавшая»). Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».

Премьера картины «Финист. Первый богатырь» в российском прокате состоится 1 января 2025 года.