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Авторы фильма «Финист. Первый богатырь» рассказали о статусе производства ленты

Авторы фильма «Финист. Первый богатырь» рассказали о статусе производства ленты
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Представители кинокомпании Yellow, Black & White рассказали о статусе производства ленты «Финист. Первый богатырь». По их словам, работа над картиной находится на финальной стадии.

Напомним, фильм расскажет историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится в непростое путешествие по восточным землям. Вместе с ним путь разделят молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в будущей картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов») и Елена Яковлева («Поехавшая»). Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».

Премьера картины «Финист. Первый богатырь» в российском прокате состоится 1 января 2025 года.

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