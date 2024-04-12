Стартовали съёмки комедии «Либидо» с Настасьей Самбурской

Издание «Бюллетень Кинопрокатчика» сообщило о начале съёмок криминальной комедии «Либидо» с Настасьей Самбурской. Производством ленты занимаются кинокомпании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс». Проект выступит спин-оффом сериалов «Макс и Гусь» и «Зёма 3».

Картина расскажет о Вики и её наследстве в виде закрытого клуба-кабаре «Либидо» — его основала мать героини. В один момент будущее девушки становится туманным, так как Маргарита Витальевна заводит молодого любовника и делает его партнёром по бизнесу. В борьбе за клуб Вика выходит на тропу войны, а помогает ей в этом московский криминальный авторитет Анальгин.

Также в актёрский состав вошли Глеб Калюжный, Игорь Жижикин, Михаил Горевой и другие. Режиссёром проекта выступил Денис Павлов («Экипаж 314», «Макс и Гусь»).

Ожидается, что премьера «Либидо» состоится в 2025 году. Точная дата ещё неизвестна.