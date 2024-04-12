Киану Ривз сломал колено на съёмках фильма «Удача»

По данным издания Daily Mail, актёр Киану Ривз, известный по «Матрице» и «Джону Уику», сломал колено на съёмках фильма «Удача».

Режиссёром картины выступил Азиз Ансари, который и рассказал об инциденте. По его словам, во время съёмок ленты актёр споткнулся о ковёр, а потом закричал от боли.

Примерно на 15-й день съёмок я сказал ему: «Эй, просто иди в свою гримерку, отдохни 15 минут». По пути он случайно споткнулся о ковёр. Затем он прокричал: «Моё колено!»

Также Ансари подчеркнул, что, несмотря на травму, Ривз продолжил сниматься в шоу. Более того, со сломанным коленом актёр даже хотел сняться в сцене с танцем, однако режиссёр смог отговорить актёра не делать этого и позаботиться о своём здоровье.