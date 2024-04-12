Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Киану Ривз сломал колено на съёмках фильма «Удача»

Киану Ривз сломал колено на съёмках фильма «Удача»
Комментарии

По данным издания Daily Mail, актёр Киану Ривз, известный по «Матрице» и «Джону Уику», сломал колено на съёмках фильма «Удача».

Режиссёром картины выступил Азиз Ансари, который и рассказал об инциденте. По его словам, во время съёмок ленты актёр споткнулся о ковёр, а потом закричал от боли.

Примерно на 15-й день съёмок я сказал ему: «Эй, просто иди в свою гримерку, отдохни 15 минут». По пути он случайно споткнулся о ковёр. Затем он прокричал: «Моё колено!»

Также Ансари подчеркнул, что, несмотря на травму, Ривз продолжил сниматься в шоу. Более того, со сломанным коленом актёр даже хотел сняться в сцене с танцем, однако режиссёр смог отговорить актёра не делать этого и позаботиться о своём здоровье.

Материалы по теме
«Фоллаут» обязателен к просмотру абсолютно всем. Обзор сериала
«Фоллаут» обязателен к просмотру абсолютно всем. Обзор сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android