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Стартовали съёмки триллера «Похищение» Кирилла Плетнёва — премьера в 2025 году

Стартовали съёмки триллера «Похищение» Кирилла Плетнёва — премьера в 2025 году
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Издание «Бюллетень Кинопрокатчика» сообщило о начале съёмок детективного триллера «Похищение». Производством шоу занимаются онлайн-кинотеатр Okko, компания Originals Production и киностудия «Мармот-фильм».

Проект расскажет о капитане МВД Аглае Мезенцевой и следователе Всеволоде Косинском. Сотрудники распутывают дело о пропавшем пятилетнем внуке всемирно известного дирижёра – ребёнок таинственно исчез во время прогулки с няней, а сама женщина получила удар по голове и потеряла память. Под подозрение попадают буквально все члены семьи.

В актёрский состав сериала вошли Тимофей Трибунцев, Марина Васильева, Дмитрий Куличков, Артур Ваха, Риналь Мухаметов, Изабель Эйдлен, Егор Кенжаметов и другие. Кресло режиссёра занял Кирилл Плетнёв («Оффлайн»).

Премьера «Похищения» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Okko. В первый сезон войдёт 12 эпизодов.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

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