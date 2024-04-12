Motorola анонсировала смартфон G64 с большой батареей и экраном 120 Гц

Компания Motorola анонсировала на этой неделе смартфон G64. Это первый гаджет производителя, который получил поддержку технологии 5G.

Устройство обладает 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Также девайс получил большой аккумулятор ёмкостью 6000 мА/ч и поддержкой быстрой 33-Вт зарядки.

Motorola G64 работает на процессоре MediaTek Dimensity 7025 и под управлением операционной системы Android 14. Среди других особенностей смартфон предложит стереодинамики с технологией Dolby Atmos.

Продажи Motorola G64 стартуют уже 16 апреля. За версию с 8/128 ГБ просят $192 (~ 17,8 тысячи рублей), а за 12/256 ГБ — $228 (~ 21,1 тысячи рублей).