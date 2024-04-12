Райан Гослинг категорически отказывался от номера I'm Just Ken на «Оскаре»-2024

На этой неделе Райан Гослинг принял участие в новом выпуске «Ночного шоу с Джимми Фэллоном». Во время общения зашла речь о перформансе актёра на «Оскаре-2024» — он вживую исполнил композицию I'm Just Ken из фильма «Барби».

Хоть номер и понравился зрителям, звезда признаётся, что изначально категорически отказывался принимать участие в выступлении. По словам Гослинга, он был так принципиален, поскольку многие аспекты могли пойти не по плану.

Видео доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Права на видео принадлежат NBC.

Напомним, номер Райана Гослинга стал наиболее ярким и запоминающимся моментом на прошедшем «Оскаре-2024». При работе над выступлением свой вклад также внесла и постановщица «Барби» Грета Гервиг.

96-я церемония вручения наград премии «Оскар» прошла ночью 11 марта.