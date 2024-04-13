Умерла Элинор Коппола, режиссёр и жена Фрэнсиса Форда Копполы

Журналисты издания Associated Press сообщили, что в возрасте 87 лет скончалась Элинор Коппола — режиссёр документальных фильмов и жена Фрэнсиса Форда Копполы («Крёстный отец»). Семья кинематографистки рассказала, что она умерла в окружении семьи в Калифорнии. Причина смерти не раскрывается.

Наиболее популярная работа Элинор Копполы — документальная картина «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста», которая посвящена съёмкам культовой ленты «Апокалипсис сегодня». Ко всему прочему, за свою карьеру она успела выпустить мелодрамы «Любовь, Любовь, Любовь» и «Париж подождёт».

В 2008 году Элинор Коппола выпустила книгу «Заметки из жизни». С будущим мужем она познакомилась во время съёмок его дебютной картины, хоррора «Деменция 13». На площадке Элинора работала ассистентом художника-постановщика.