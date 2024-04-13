Вышла русская озвучка экшена TMNT: Shredder's Revenge с голосом Сыендука

Профессиональная студия озвучки Mechanics VoiceOver выпустила релизный трейлер русской локализации экшена TMNT: Shredder's Revenge. Примечательно, что в работе над проектом приняли участие Дмитрий Сыендук и Павел «Кинаман» Гринёв.
Блогеры подарили свои голоса Слэшу и Металлической Голове соответственно. Установить локализацию можно по ссылке.
Видео доступно в VK-группе Mechanics VoiceOver (R.G. MVO). Права на видео принадлежат Tribute Games/Mechanics VoiceOver (R.G. MVO).
Кому достались роли черепах
- Леонардо — Даниил Эльдаров
- Донателло — Александр Дасевич
- Рафаэль — Дмитрий Филимонов
- Микеланджело — Дмитрий Полонский
Команда дублировала не только основную кампанию, но и дополнение Dimension Shellshock. Ранее студия выпустила неофициальную русскую озвучку для Hi-Fi RUSH.