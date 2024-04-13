Авторы «Неуязвимого» уже закончили озвучку третьего сезона мультсериала

13 апреля стало известно, что авторы «Неуязвимого» закончили озвучку третьего сезона мультсериала. Голос главному герою шоу снова подарил актёр Стивен Ян («Ходячие мертвецы», «Грызня»).

Подробности сюжета продолжения пока не раскрываются. Напомним, премьера финальных серий второго сезона состоялась чуть меньше месяца назад. В целом критики и зрители приняли свежие эпизоды крайне тепло.

Сериал «Неуязвимый» рассказывает историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.

Сроки и дата выхода третьего сезона держатся в секрете. Больше подробностей авторы раскроют после показа первого трейлера.