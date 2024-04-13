На Netflix вышел фильм «Вуди Вудпекер едет в лагерь» с официальным русским дубляжом

12 апреля в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера семейной комедии «Вуди Вудпекер едет в лагерь». Причём пользователи обратили внимание на то, что фильм получил официальный русский дубляж, хотя компания уже долгое время не заказывает перевод для своих проектов.

Фото: Netflix

Согласно синопсису, дятел Вуди хочет найти новый дом после того, как его выгнали из леса. Он начинает жить в детском лагере, однако ситуацию омрачает инспектор, который хочет закрыть учреждение. Также протагонист будет параллельно противостоять Баззу Баззарду — своему заклятому врагу.

В актёрский состав ленты вошли Хлоя Де Лос Сантос, Саванна Ла Рэйн, Кершон Теодор, Эван Станхоп, Эстер Сон, Джордж Холахан-Кантвелл и другие. Кресло режиссёра занял Джонатан А. Розенбаум.