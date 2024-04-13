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Вышел трейлер мелодрамы «Мужчина и женщина» с Павлом Деревянко

Вышел трейлер мелодрамы «Мужчина и женщина» с Павлом Деревянко
Аудио-версия:
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Пару дней назад вышел дебютный трейлер мелодрамы «Мужчина и женщина» с Павлом Деревянко. В ролике показали моменты из жизни главных героев: как радостные, так и горестные.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат «Кинотека».

Картина расскажет семь пронзительных историй про мужчин и женщин, которые связали свою жизнь — кто-то на годы, кто-то на час, кто-то на пять минут. Моменты странных встреч и горьких расставаний, в которых можно увидеть что-то знакомое.

Также в актёрский состав вошли Ирина Пегова, Степан Девонин, Анна Котова, Кирилл Кяро, Светлана Первушина, Дмитрий Куличков, Ольга Медынич, Борис Каморзин, Татьяна Матюхова и другие. Режиссёром фильма выступил
Владимир Котт («Пётр Лещенко. Всё, что было…»).

Первый показ ленты пройдёт на 46-м Московском международном кинофестивале. Мероприятие пройдёт с 19 по 26 апреля.

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