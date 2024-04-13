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Боевик «Падение империи» заработал $ 10,8 млн в первый день проката в США

Боевик «Падение империи» заработал $ 10,8 млн в первый день проката в США
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На этой неделе состоялась мировая премьера боевика «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда. 13 апреля стало известно, что фильм заработал $ 10,8 млн в первый день проката в США.

Тем временем в российском кинотеатрах сборы картины в день премьеры составили 7,6 млн рублей. На производство ленты было потрачено около $ 50 млн.

Картина расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Вместе с Кирстен Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд («Аннигиляция»).

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