Боевик «Падение империи» заработал $ 10,8 млн в первый день проката в США

На этой неделе состоялась мировая премьера боевика «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда. 13 апреля стало известно, что фильм заработал $ 10,8 млн в первый день проката в США.

Тем временем в российском кинотеатрах сборы картины в день премьеры составили 7,6 млн рублей. На производство ленты было потрачено около $ 50 млн.

Картина расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Вместе с Кирстен Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд («Аннигиляция»).