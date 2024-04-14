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Опубликован отрывок из хоррора «Эбигейл» — премьера 19 апреля

Опубликован отрывок из хоррора «Эбигейл» — премьера 19 апреля
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На этой неделе был опубликован отрывок из фильма ужасов «Эбигейл» с Джанкарло Эспозито (сериал «Во все тяжкие»).В ролике показано, как главные герои пытаются спастись от одержимой девочки.

Видео доступно на YouTube-канале TrailerSpot. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Картина рассказывает о банде преступников, которая похищает 12-летнюю балерину и дочь криминального авторитета по совместительству. Спрятавшись в отдалённом от цивилизации особняке, они быстро понимают, что влиятельный отец девочки — далеко не главная их проблема.

Также в актёрский состав ленты вошли Дэн Стивенс, Кэтрин Ньютон, Мэттью Гуд, Кевин Дюран, Мелисса Баррера, Ангус Клауд, Алиша Вейр, Уильям Кэтлетт и другие. Постановщиками фильма выступили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт — авторы «Крика» 2020 года.

Мировая премьера «Эбигейл» состоится уже 19 апреля.

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