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У капитана Astralis вылетела игра в полуфинале IEM Chengdu по CS 2 — Device ударил монитор

У капитана Astralis залагала CS 2 в полуфинале IEM Chengdu 2024 — игрок ударил монитор
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Датский киберспортсмен Николай Device Ридтц из Astralis столкнулся с техническими проблемами во время решающей карты полуфинальной серии топ-турнира IEM Chengdu 2024 по CS 2 против FaZe Clan.

При счёте 9:6 в пользу соперника Девайс неудачно вышел на противников и должен был быстро занять позицию внутри точки А. Но его персонаж на пару секунд остановился, после чего его смогли убить FaZe.

На эмоциях Ридтц ударил кулаком по монитору.

Видео доступно на YouTube-канале Henkka. Права на видео принадлежат ESL.

Вскоре матч завершился победой FaZe Clan. Капитан Astralis признал, что не смог быстро прийти в себя после этой ситуации.

Я не смог сохранить хладнокровие после краша игры в том раунде. Но в целом на этом турнире мы показали себя неплохо. GGWP, FaZe Clan.

Ранее в похожую ситуацию попал капитан Virtus.pro при счёте 11:11 в матче за выход в плей-офф чемпионата мира в Дании.

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