Вышел дублированный трейлер фильма «Джокер 2» от студии Red Head Sound

На этой неделе вышел дублированный трейлер фильма «Джокер 2» от профессиональной студии озвучки Red Head Sound. Примечательно, что в команду русской озвучки также вошёл «родной голос» Хоакина Феникса из фильма 2019 года.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Warner Bros.

Центральных персонажей в сиквеле станет двое: Джокер и его возлюбленная Харли Квинн. В продолжении также будут музыкальные номера, вдохновлённые знаменитыми композициями. Режиссёром вновь выступил Тодд Филлипс.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Дата выхода картины в кинотеатрах России пока не раскрывается. Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна.