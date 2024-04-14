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История Ребекки Фергюсон про самые ужасные съёмки вызвала переполох в Голливуде

История Ребекки Фергюсон про самые ужасные съёмки вызвала переполох в Голливуде
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В конце февраля актриса Ребекка Фергюсон («Дюна», «Укрытие») рассказала о самых неприятных съёмках в своей жизни. Так, во время производства неназванного фильма у главного актёра никак не получалось сыграть одну из сцен, в чём он гневно обвинил Фергюсон — он накричал на неё, доведя до слёз.

Видео доступно на YouTube-канале SiriusXM. Права на видео принадлежат Sirius XM Holdings Inc.

После этого фанаты актрисы начали проводить собственное расследование, чтобы выяснить имя виновника инцидента. Ситуация набрала такие обороты, что её начали обсуждать в актёрской среде — некоторые коллеги Фергюсон даже звонили ей.

Мне звонили коллеги, с которыми я работала, и спрашивали, понимаю ли я, что натворила. И я такая: «О Боже, нет, я ни о чём таком не думала». Если честно, то не уверена, что это моя ответственность. Мне без разницы.

Ребекка Фергюсон не понимает, почему некоторые коллеги вменяют ей какие-то претензии. По её словам, если человек хороший и ничего такого не совершал, то ему совершенно нечего переживать.

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