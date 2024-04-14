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Сборы экранизации сказки «Летучий корабль» превысили 900 млн рублей — миллиард близок

Сборы экранизации сказки «Летучий корабль» превысили 900 млн рублей — миллиард близок
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14 апреля сборы экранизации сказки «Летучий корабль» в российском прокате превысили 900 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобился почти месяц. Скорее всего, до конца следующей недели картина сможет перешагнуть отметку и в миллиард рублей.

Фото: «Фонд Кино»

Сюжет фильма рассказывает, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.

В актёрский состав вошли Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш и другие. Исполнительным продюсером выступила Анастасия Форменская.

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