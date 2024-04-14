Зюганов: КПРФ продолжит развивать направление киберспорта

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На этой неделе политическая партия КПРФ провела турнир по Counter Strike 2, приуроченный к празднованию Дня космонавтики. По словам председателя организации Геннадия Зюганова, его партия продолжит развивать направление киберспорта.

КПРФ всегда поддерживает молодёжь в организации её досуга и популяризации массового спорта. Мы продолжим развивать направление киберспорта, проводя подобные соревнования на регулярной основе. Ведь вполне возможно, что в будущем киберспорт станет полноценной олимпийской дисциплиной и будет радовать миллионы людей по всему миру!

По итогам соревнования первое место заняла команда Norden, второе — Headliners, а третье — DEADFALL. Отмечается, что участие в мероприятии приняли ребята из разных регионов России. В церемонии награждения принял участие депутат Госдумы РФ, лидер комсомола Владимир Исаков.