«По большей части это история двух персонажей»: Шон Леви — о «Дэдпуле 3»

Во время недавнего интервью режиссёр третьей части «Дэдпула» Шон Леви рассказал, что фильм стоит воспринимать как картину о приключении двух персонажей. Он считает, что ленту корректнее называть «Дэдпул и Росомаха», а не «Дэдпул 3».

По словам Леви, третий фильм не пытается скопировать первые две части или паразитировать на их успехе. Триквел приготовил абсолютно новую историю.

Что касается создания истории «Дэдпула и Росомахи». Я чувствовал важность этого, поскольку снял историю двух больших персонажей. Это третий фильм о Дэдпуле, но это не «Дэдпул 3». Это совсем другое — это «Дэдпул и Росомаха». И это не попытка скопировать что-либо из первых двух фильмов. Они были потрясающими, но это приключение с двумя персонажами.

Фильм должен выйти в прокат 26 июля.