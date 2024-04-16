Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма «Василий Тёркин» стартуют завтра

Съёмки фильма «Василий Тёркин» стартуют завтра
Комментарии

В Калининграде уже завтра стартуют съёмки фильма «Василий Тёркин». О поиске массовки для ленты сообщили в сообществе «ВКонтакте» под названием «Массовка Калининград. Запись на съёмки в кино».

Это очень масштабный проект про Великую Отечественную войну с большим количеством известных актёров и захватывающим сюжетом! Людей нужно будет много, но требования серьёзные.

Картину снимут при поддержке «Фонда кино» и Первого канала. Съёмки в Калининграде пройдут 17 по 28 апреля. При этом представители сообщества отметили, что съёмочный блок именно в Калининграде будет коротким, «но насыщенным».

Авторы картины уже побывали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, белорусской деревне Забродье и даже в Торжке.

Материалы по теме
«Падение империи» уже один из лучших фильмов года. Обзор кино
«Падение империи» уже один из лучших фильмов года. Обзор кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android