Съёмки фильма «Василий Тёркин» стартуют завтра

В Калининграде уже завтра стартуют съёмки фильма «Василий Тёркин». О поиске массовки для ленты сообщили в сообществе «ВКонтакте» под названием «Массовка Калининград. Запись на съёмки в кино».

Это очень масштабный проект про Великую Отечественную войну с большим количеством известных актёров и захватывающим сюжетом! Людей нужно будет много, но требования серьёзные.

Картину снимут при поддержке «Фонда кино» и Первого канала. Съёмки в Калининграде пройдут 17 по 28 апреля. При этом представители сообщества отметили, что съёмочный блок именно в Калининграде будет коротким, «но насыщенным».

Авторы картины уже побывали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, белорусской деревне Забродье и даже в Торжке.