В WhatsApp добавили удобные фильтры чатов
Разработчики мессенджера WhatsApp опубликовали новую запись в своём блоге, рассказав о последних нововведениях программы. Так, в мобильном клиенте появилась фильтрация чатов по трём категориям: Все, Непрочитанные и Группы.
- Все. В этой вкладке можно увидеть абсолютно все свои чаты.
- Непрочитанное. Фильтр показывает переписки, с которыми ещё не ознакомился пользователь. К этой категории относятся в том числе те сообщения, которые юзер отметил как непрочитанные.
- Группы. Раздел с групповыми чатами, где можно найти важные переписки, включая подгруппы сообществ.
Новая версия WhatsApp уже вышла в магазинах App Store и Google Play. В ближайшее время фильтрация чатов станет доступна абсолютно всем пользователям мессенджера.
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