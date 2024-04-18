В WhatsApp добавили удобные фильтры чатов

Разработчики мессенджера WhatsApp опубликовали новую запись в своём блоге, рассказав о последних нововведениях программы. Так, в мобильном клиенте появилась фильтрация чатов по трём категориям: Все, Непрочитанные и Группы.

Все . В этой вкладке можно увидеть абсолютно все свои чаты.

. В этой вкладке можно увидеть абсолютно все свои чаты. Непрочитанное . Фильтр показывает переписки, с которыми ещё не ознакомился пользователь. К этой категории относятся в том числе те сообщения, которые юзер отметил как непрочитанные.

. Фильтр показывает переписки, с которыми ещё не ознакомился пользователь. К этой категории относятся в том числе те сообщения, которые юзер отметил как непрочитанные. Группы. Раздел с групповыми чатами, где можно найти важные переписки, включая подгруппы сообществ.

Новая версия WhatsApp уже вышла в магазинах App Store и Google Play. В ближайшее время фильтрация чатов станет доступна абсолютно всем пользователям мессенджера.