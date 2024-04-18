В Dota 2 до сих пор не вышел патч «Павшая корона» — сообщество игры негодует

Патч для Dota 2 под названием «Павшая корона» не вышел в ночь с 17-го на 18 апреля, как этого ожидала большая часть комьюнити игры. Игроки в Доту негодуют из-за отсутствия обновления и делятся своими эмоциями в социальных сетях.

Так, один из представителей сообщества рассказал шуточную историю о том, что его 34-летний сын «кричит о патче, Международном дне цирка и клоунах», а также «отказывается есть куриные наггетсы» из-за того, что Valve не выпускает обновление для Dota 2.

Задержка выхода патча вызвала целую бурю негодования на Reddit, где люди публикуют множество тем с такими заголовками, как «какого чёрта, Valve?», «почему вы так поступаете, Valve?», «сколько нам ещё ждать?», «парни, оставьте надежду...», «какого чёрта „Павшая корона“ не вышла в Международный день цирка?» и так далее.

О своём разочаровании говорят и представители профессиональной сцены. Так, киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв запустил трансляцию с названием «патч 10/10», а стример Ярослав NS Кузнецов поиронизировал на эту тему: «Ну уж завтра с утра точно будет уже в клиенте контент. Вот тогда заживем!»

Однако больше всех досталось комментатору Робсону TeaGuvnor Мерриту, который уже более суток проводит стрим по ожиданию обновления, естественно, сделав небольшой перерыв на сон.

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Фанаты Dota 2 ожидали патч именно в эту ночь, так как 17 апреля отмечался Международный день цирка — праздник, напрямую связанный с персонажем Ringmaster, которого Valve анонсировала ещё во время The International 2023. Кроме этого, в марте разработчики игры утверждали, что обновление «Павшая корона» выйдет в середине апреля.