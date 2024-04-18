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Тактический рогалик Darkest Dungeon 2 выйдет на PS4 и PS5 в июле

Тактический рогалик Darkest Dungeon 2 выйдет на PS4 и PS5 в июле
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Разработчики тактического рогалика Darkest Dungeon 2 из Red Hook Studios раскрыли дату выхода игры на PS4 и PS5. Тайтл доберётся до консолей Sony уже 15 июля.

В ролике авторы показали адаптированные под PlayStation интерфейс, процесс сражений и исследования мира. На PS5 рогалик будет поддерживать особенности контроллера DualSense.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Red Hook Studios.

Геймерам предстоит нанять в свой отряд бойцов, снарядить Дилижанс и отправится спасать мир захлестнувших его злых сил. Создаётся ощущение, будто при разработке Darkest Dungeon авторы черпали вдохновение из произведений Говарда Лавкрафт.

На ПК Darkest Dungeon 2 вышла в мае 2023 года. Проект доступен для покупки как в цифровом магазине Steam, так и в Epic Games Store.

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