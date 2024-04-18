Игрок «академки» Team Spirit по CS 2 выступит за Cloud9 в отборочных к Esports World Cup

Профессиональный игрок Даниил alpha Дёмин выступит в составе Cloud9 по Counter-Strike 2 в качестве стендина на Esports World Cup 2024: Европейские квалификации.

19-летний киберспортсмен временно займёт место Дениса electroNic Шарипова, который ранее перешёл в состав Virtus.pro. В анонсе сказано, что alpha присоединится к Cloud9 лишь на время отборочных к Esports World Cup 2024. Кто станет новым игроком коллектива на постоянной основе, пока неизвестно.

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Состав Cloud9 на квалификациях к Esports World Cup 2024:

Кирилл Boombl4 Михайлов;

Абай HObbit Хасенов;

Илья Perfecto Залуцкий;

Сергей Ax1Le Рыхторов;

Даниил alpha Дёмин (стендин);

Константин Groove Пикинер (тренер).

Европейские квалификации на Esports World Cup 2024 пройдут в период с 19-го по 20 апреля. В рамках отборочных 4 команды поборются за 1 слот на чемпионат Esports World Cup 2024 с призовым фондом $ 1 млн. Кроме Cloud9, в этих квалификациях примут участие турецкая Eternal Fire и 2 победителя открытых отборочных.