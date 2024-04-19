Сериал «Фоллаут» продлили на второй сезон

Amazon официально продлила сверхуспешный сериал «Фоллаут» на второй сезон. Компания поделилась анонсом в соцсети X (ранее Twitter). Подробности сюжета, сроки и дата выхода пока не раскрываются.

Проект выступает экранизацией культовой серии видеоигр Fallout. Шоу получилось настолько блестящим, что понравилось как критикам, так рядовым зрителям. Многие даже называют сериал лучшей экранизацией видеоигр за всё время.

Сериал рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три персонажа преследуют одну и ту же цель.

Премьера первого сезона шоу «Фоллаут» состоялась 11 апреля — в него вошло восемь эпизодов.