Крис Пратт повредил лодыжку на съёмках фильма «Милосердие» Тимура Бекмамбетова

В середине апреля в США стартовали съёмки фильма Mercy («Милосердие») — новой картины российского режиссёра Тимура Бекмамбетова. События ленты развернутся в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность.

На четвёртый день съёмок на площадке произошла неприятная ситуация — исполнитель главной роли Крис Пратт повредил лодыжку. Об этом звезда «Стражей Галактики» рассказал в своих соцсетях, опубликовав фотографию перебинтованной ноги. Как травма актёра повлияет на производственный график, неизвестно.

Фото: Соцсети Криса Пратта

«Милосердие», четвёртый съёмочный день. У меня такая замечательная команда каскадёров! Но иногда я пытаюсь попасть в их число и сделать что-то самостоятельно. Сегодня папа зацепился металлическим столбом за лодыжку. Следующие шаги должны быть интересными.

Премьера «Милосердия» состоится 15 августа 2025 года. Вместе с Праттом в фильме также снимаются Ребекка Фергюсон («Дюна») и Кали Реис («Настоящий детектив»).