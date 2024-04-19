Владельцы Samsung Galaxy S21 пожаловались на выгорание экрана после выхода нового патча

В середине апреля для смартфонов Samsung Galaxy S21 вышло свежее обновление ПО. После релиза апдейта некоторые пользователи линейки гаджетов начали сообщать о проблемах с дисплеем — на экранах устройств появилась тонкая зелёная или белая линия, которой не было в прошлой версии прошивки.

На ситуацию одними из первых обратили внимание в издании Android Authority. Как сообщает портал, с дисплейными проблемами столкнулись пользователи всей линейки Galaxy S21, включая S21 FE и S21 Ultra.

Фото: X/Entroprox

Точная причина зелёных и белых полос на экране смартфонов неизвестна — это может быть как программный, так и аппаратный сбой. В первом случае проблему можно решить сбросом устройства до заводских настроек или новым патчем, а во втором всё можно исправить лишь заменой дисплея или покупкой нового гаджета.

В Samsung тем временем пока не признали проблему. Ранее южнокорейская компания предлагала ремонт и замену смартфона пользователям, которые столкнулись с похожей проблемой при использовании Galaxy S20.