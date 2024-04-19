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«Патч убил…»: про-игроки — об отсутствии геймплейного патча для Dota 2 в обновлении

Долгожданное обновление для Dota 2 под названием «Павшая корона» вызвало смешанную реакцию в профессиональном сообществе игры. Многие киберспортсмены ждали не только развлекательный ивент и кастомизацию для персонажей, но и изменения в игровом балансе.

Так, многократный чемпион турниров по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв не стал сдерживать свои эмоции, увидев содержание обновления:

Ужас, даже лень в Доту играть. «Отличный» патчик.

Игрок Virtus.pro Олег sayuw Каленбет также был разочарован отсутствием патча:

Патч убил…

Профессиональный игрок Егор Xakoda Липартия отметил, что такое обновление интересно только для обычных игроков в Dota 2, но не для киберспортсменов:

Такой патч, вышедший в 2013-2019-м, для меня был бы чем-то интересным и увлекательным, но сейчас не представляет интереса. [...] Для обычных работяг — это норм, но для про-игрока бесполезная трата времени. Так что для прошников — 2/10 (из-за скинов чисто), для работяг 7/10.

У капитана европейской Entity Дмитрия Fishman Полищука «Павшая корона» вызвала лишь смех:

Ха-ха-ха-ха-ха, кушать подано!

А двукратные чемпионы The International из Team Spirit высказались о патче, прикрепив к своим постам изображение нового сета для Meepo, который предстал в образе петуха:

Сет на Meepo из новой сокровищницы Фото: соцсети Collapse и Yatoro

Оффлейнер «драконов» Магомед Collapse Халилов сравнил этот облик героя с игроками в Dota 2:

Косплей на дотеров.

А игрок первой позиции «спиритов» Илья Yatoro Мулярчук признался, что именно так он отреагировал на обновление:

Моя искренняя реакция, когда я увидел патч.

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В это же время зарубежные представители про-сцены Dota 2 высказали противоположные мнения. К примеру, перуанский киберспортсмен Энцо Timado Гианоли обрадовался нововведениям:

Новый контент + комикс, хайп!

Капитан североамериканской Nouns Таль Fly Айзик оценил концепцию продолжительного ивента:

Идея продолжительного события, охватывающего весь год, великолепна. Также больше лора — это круто!

Мидер Gaimin Gladiators Квин Quinn Каллахан, в свою очередь, раскритиковал тех, кто жалуется на отсутствие геймплейного патча:

Перестаньте ныть. Они выпустят патч тогда, когда выпустят. Valve вам ничем не обязана. Нельзя кусать руку, которая тебя кормит, и при этом ожидать, что с тобой будут разговаривать. Заткнитесь!

В ночь с 18-го на 19 апреля Valve выпустила обновление «Павшая корона», в котором добавила в Dota 2 развлекательный ивент и новые предметы редкости «Arcana».